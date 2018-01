Inclusão digital chega a comunidades indígenas do Xingu

Três comunidades do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, terão acesso gratuito à internet a partir deste sábado, 11, quando serão acionados os computadores instalados pelo programa de inclusão digital Quiosque do Cidadão. Veja também: Estudo indica que programa de inclusão digital é 'insuficiente' Governo anuncia desconto para expandir acesso à internet A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SCO), do Ministério da Integração Nacional. As unidades do quiosque serão montadas no Posto Indígena Leonardo Villas Boas e em duas aldeias situadas em um raio de 20 quilômetros, onde vivem cerca de 2 mil índios das etnias Kamayurá e Yawalapiti. O secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, José Antonio Totó Parente, fará a entrega dos equipamentos.