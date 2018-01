Inclusão digital será estendida a deficientes Cerca de mil instituições de todo o país, como escolas e associações que atendem pessoas com deficiência, vão receber equipamentos para inclusão digital. Serão equipamentos específicos para pessoas com limitações em sua capacidade auditiva e visual. Entre os equipamentos, telefones com visor e teclado que permitem a comunicação escrita de quem não ouve e computadores ligados à internet com aplicativos como síntese de voz para serem usados por deficientes visuais. A iniciativa faz parte do Programa de Atendimento às Pessoas com Deficiência. A portaria que coloca o programa em consulta pública foi assinada nesta terça-feira pelo ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi e pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa. Inicialmente serão investidos R$ 7 milhões oriundos do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. "É a primeira vez, desde que foi criado, em 2000, que o fundo é usado", afirmou o ministro Hélio Costa. O ministro das Comunicações avalia que os equipamentos devem chegar nas instituições ainda este semestre. Entidades que preparam os deficientes para o mercado de trabalho também vão receber os telefones e computadores.