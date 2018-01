Incremente o iPhone sem pagar nada

Cerca de um terço dos quase 1.500 aplicativos da App Store não custa um centavo. São 412 programas de todos os tipos que, instalados no iPhone ou no iPod Touch (a "versão iPhone" do iPod), fazem os aparelhos da Apple ganhar novas funções. Que tal, por exemplo, instalar um editor de imagens, um programa para escrever no Twitter, uma calculadora de gorjetas ou um software com o horóscopo do dia? Imagine ainda transformar o iPhone em um sabre de luz do filme Guerra nas Estrelas. Existe um aplicativo que faz isso. App Store é o nome da loja virtual da Apple que vende programinhas para o modelo antigo do iPhone, para o novo iPhone 3G e para o iPod Touch, assim como a iTunes Music Store serve para comprar músicas digitais. "App" é a redução da palavra em inglês "applications", que significa, claro, aplicativos. Apesar de o iPhone 3G ainda não estar à venda no Brasil, é possível baixar ou comprar aplicativos na App Store (veja como no texto abaixo). A loja já tem uma versão brasileira e não é necessário ter um iPhone 3G. Ela funciona com o primeiro modelo do telefone. Para saber quais os programas gratuitos que valem a pena ter no iPhone, o Link testou mais de 120 aplicativos e selecionou aqueles que trazem uma nova experiência para o telefone. O teste foi feito com um iPod Touch, que roda praticamente os mesmos aplicativos do iPhone. A maior parte dos programas gratuitos da App Store são utilitários que prometem facilitar tarefas cotidianas. Mas também existem dezenas de outros que são inúteis e, de tão inusitados, chegam a ser engraçados. ÚTEIS Um dos programinhas que ajudam no dia-a-dia é o Card. Ele armazena as senhas, números e dados de cartões de crédito ou débito. Para acessar as informações você digita apenas uma senha. Outro programa parecido é o 1Password. Ele faz a mesma coisa, só que em vez de cartões, guarda as senhas de serviços online, como e-mails, Orkut, etc. Do lado financeiro há o Balance e o Expenses2GO em que você registra todos os gastos que faz durante o dia. Já o I Owe You é um problema para quem dá a desculpa que esqueceu a carteira. O programa organiza o dinheiro que alguém deve para você ou o contrário. Para organizar a sua vida digital, use o PageOnce. Como o nome diz, o aplicativo carrega em uma página só os serviços virtuais que você quiser, como as contas de e-mails, do Skype, do Delicious, Twitter e muitos outros. O PageOnce precisa de um cadastro e, pelo computador, você escolhe quais sites quer colocar no aplicativo. Se preferir ter só os seus favoritos do Delicious no iPhone, baixe o aplicativo Bookmarks. Ele é simples e direto. Você informa sua conta e senha para ver os sites que salvou divididos pelas categorias. COMUNICAÇÃO Apesar de o Orkut ainda não ter lançado seu programinha para o iPhone, outras grandes redes sociais, como o MySpace, Facebook e LinkedIn já o fizeram. Com o software de cada uma delas, é possível checar recados, escrever comentários, ver os perfis e fotos dos amigos e enviar imagens para o álbum. Outras ferramentas de comunicação são os aplicativos do Twitter, como o Twitterrific, Twinkle e o Twittervision. O primeiro é o mais simples e o melhor deles. É possível acompanhar todas as atualizações da sua conta e escrever os mini-posts (chamados de tweets). O Twinkle e o Twittervision também fazem isso, mas a proposta deles é funcionar com o módulo GPS do iPhone 3G. No Twinkle, dá para ver os textos de pessoas em um raio de 1 a 1.000 quilômetros de você. Já no Twittervision, os novos tweets piscam em um mapa. Os blogueiros móveis de plantão também podem atualizar suas páginas pelo iPhone utilizando os aplicativos do WordPress. Dá para colocar fotos nos posts e editar os textos mais antigos. Não, o Blogger ainda não tem um programa, mas outro aplicativo, chamado ShoZu, faz o serviço. Além da plataforma de blogs do Google, ele agrega outros 38 sites de publicação, como Flickr, o Picasa ou mesmo o WordPress. Uma falha é que também não há aplicativos do MSN, Google Talk e outros programas de mensagens instantânea. Esse tipo de aplicativo é comum em outros modelos de telefones. MÚSICA Alguns aplicativos pagos do iPhone transformam a tela do telefone em uma guitarra, um piano ou uma bateria. Mas os fãs de música conseguem incrementar o celular mesmo sem pagar nada. O Midomi serve para buscar nomes de músicas e artistas. Ele reconhece os sons se você cantar ou colocar o telefone próximo a um alto-falante. Conforme a banda, o programa ainda toca um trecho das músicas. Já o programa Karajan é uma espécie de "quiz" musical para treinar o ouvido. Você deve adivinhar quais são os intervalos de tons, acordes maiores ou menores, escalas e freqüências que o programa toca. Outro aplicativo útil para os músicos é o Metronome, um metrônomo virtual regulável. Os melhores aplicativos gratuitos do iPhone: Parte 1 Parte 2