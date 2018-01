Índia e Egito têm mais de 50 % do serviço de Internet fora do ar

O serviço de Internet da Índia foi interrompido em até 60% nesta quarta-feira, 30, por causa de uma ruptura em um cabo submarino internacional, afirmou a Associação dos Servidores de Internet da Índia. Rajesh Chharia, presidente da associação, disse que muitas empresas, incluindo as diversas companhias que fazem outsourcing na Índia, foram afetadas. O problema na infra-estrutura submersa foi detectada pouco após o Egito anunciar que 70% de sua conexão caiu por causa de um rompimento do cabo da internet. Ainda não se sabe o tamanho do impacto que a falta de acesso à internet causará a esses países.