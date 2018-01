Índia: manga em todos os lugares Do sul de Kerala ao norte de Uttar Pradesh, a manga é amada pelos indianos. Está na salada, no arroz, no picolé, no picles de todo dia, na sopa, em inúmeras sobremesas - é muito comum comê-la com arroz doce - e dá gosto até a um pão doce fininho que, antes de ir à mesa, é exposto ao sol. Diz a lenda que, no século, 16, o então imperador da Índia, Akbar Mogul, mandou plantar mil mangueiras perto da cidade de Darbhanga, o que mostra a importância que a fruta já tinha no país. Três séculos depois, as árvores foram encontradas ainda muito vigorosas. Veja também: Dona perfumada Aprenda o passo a passo com o chef Thiago Bettin Ferran Adrià: 'Tenho uma queda por manga' São 226 pés. E pasmem: todos para uma pessoa só Na tailândia, é parceira do arroz doce Chutney: manga, liquidificador e... pimenta? Receita de chutney de manga Receita de foie gras com manga Receita de marinada de manga com surubim e tapioca Receita de manga grelhada com maracujá Receita de terrina de chocolate branco e manga