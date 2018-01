Indianos são indiciados em fraude online de ações Na Índia, três suspeitos foram indiciados por acusações de invasão em contas de um serviço online de compra e venda de ações controlado pela TD Ameritrade Holding Corp., pela E-Trade Financial Corp e outras empresas, ligados a um caso de inflação artificial na venda de ações, disseram autoridades nesta segunda-feira. O esquema teria valido a pelo menos uma das empresas cerca de US$ 2 milhões em perdas. Cerca de 60 clientes e nove corretoras online nos EUA, incluindo a Ameritrade, E-Trade e OptionsXpress foram envolvidas no caso durante um período de quatro meses ao longo do ano passado, de acordo com o Departamento de Justiça norte-americano. Os três suspeitos compraram ações nas empresas nos EUA com suas próprias contas, e, operando a partir da Índia e Tailândia, usaram identidades e logins roubados para se passar por outros compradores de ações, inflando o valor de algumas empresas, vendendo então suas próprias ações com preços mais elevados, com lucro de mais de US$ 121 mil, segundo uma investigação da SEC - Securities and Exchange Commission. Dois dos três suspeitos, Jaisankar Marimuthu, 32, de Chennai, Índia, e Thirugnanam Ramanathan, 34, um indiano que vive na Malásia -- foram presos recentemente em Hong Kong. O terceiro, Chockalingam Ramanathan, 33, também de Chennai, ainda está foragido. A SEC, que regula o mercado de ações nos EUA, ainda está investigando outros casos semelhantes envolvendo invasões feitas a partir da Estonia e Latvia, no leste europeu.