Índice de assassinatos entre negros é duas vezes maior O índice de assassinatos entre negros é duas vezes maior que o registrado entre brancos no Brasil, embora os dois grupos tenham equivalência em número de habitantes no País. A conclusão é de estudo divulgado hoje pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com base em dados de 2006 e 2007 fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No período analisado, foram assassinadas cerca de 60 mil pessoas identificadas pelo governo federal como negros, enquanto o total de brancos ficou em aproximadamente 30 mil.