Índice de Serviços de Comunicações tem alta de 0,36% em junho O Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) registrou, em junho, alta de 0,36%, informou nesta segunda-feira a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Com isso, o indicador já subiu 1,72% neste ano. Desenvolvido pela Anatel, em parceria com o IBGE, o IST reflete as variações dos custos das operadoras de telefonia e é utilizado no cálculo dos reajustes das tarifas. O índice de junho será considerado nos cálculos dos reajustes que a Anatel autorizará no ano que vem, observando a variação dos preços de junho deste ano até maio de 2007. Nas reduções de tarifas na telefonia fixa autorizadas há cerca de duas semanas para valer até meados de 2007, a Anatel considerou a variação do IST de janeiro a maio deste ano (1,37%) e o IGP-DI (índice usado nos contratos antigos) de junho a dezembro de 2005.