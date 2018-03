Índices acionários dos EUA fecham praticamente estáveis, mas setor de tecnologia sobe

O Dow Jones fechou em baixa de 0,13 por cento, a 16.558 pontos, enquanto o S&P 500 teve oscilação negativa de 0,01 por cento, a 1.883 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq fechou com valorização de 0,31 por cento, a 4.127 pontos.

O Dow voltou a ficar negativo no acumulado do ano, um dia após fechar em sua máxima histórica.

Espera-se que o relatório do mercado de trabalho de abril mostre que o emprego nos EUA aumentou em seu maior ritmo em cinco meses, segundo pesquisa da Reuters junto a economistas. O resultado pode ser uma nova confirmação de que a recuperação econômica está ganhando força após ser afetada pelo inverno rigoroso.

Nesta quinta, dados de vendas de carros nos EUA em abril foram considerados positivos, sugerindo uma recuperação depois do inverno. As ações da General Motors subiram 1,2 por cento.

As ações do Facebook avançaram 2,3 por cento e outros papéis de empresas ligadas à Internet estiveram entre os papéis com melhor performance do dia. O setor foi impulsionado pelos fortes resultados trimestrais da Yelp, que levantaram a ação da companhia em 9,8 por cento.

Uma onda de vendas atingiu ações de tecnologia nas últimas semanas, diante de preocupações de que o setor, assim como o de biotecnologia, estivesse sendo valorizado em demasia.

"Algumas das empresas associadas ao crescimento estão voltando. Elas têm sido golpeadas sem piedade, e acho que (a retomada) tem a ver com o fato de que os resultados estão sendo percebidos como 'ok' em alguns desses setores", disse Bruce Zaro, estrategista-técnico chefe da Delta Global Asset Management, em Boston.

(Por Caroline Valetkevitch)