Índices recuam após dados fracos sobre setor fabril na zona do euro

Às 10h21 (horário de Brasília), o índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 perdia 0,78 por cento, a 1.349 pontos.

Índice dos gerentes de compras (PMI) do Markit para a zona do euro confirmaram um quadro mais sombrio para região, com o dado composto ficando abaixo de todas as previsões apuradas em pesquisa da Reuters.

O PMI composto para a região como um todo, baseado em levantamentos com milhares de empresas e visto como um bom indicador de crescimento, caiu para 51,4 ante 52,1 em outubro.[E6N0S901C]

Os dados saíram após números no início da semana mostrarem que melhora na confianca dos investidores na Alemanha pela primeira vez em quase um ano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É decepcionante, especialmente após os números muito mais fortes do que os mercados tinham sido esperado do índice ZEW de sentimento econômico ", disse o analisya de mercado Alastair McCaig, da IG.

O índice Eurostoxx 50 da zona do euro caía 1,2 por cento.

No noticiário corporativo, a ação da ThyssenKrupp, destoava da tendência e subia após a maior siderúrgica alemã informar que irá voltar a pagar dividendos um ano mais cedo do que o previsto, uma vez que divulgou seu primeiro lucro líquido em quatro anos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,66 por cento, a 6.652 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,80 por cento, a 9.397 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 1,20 por cento, a 4.215 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib cedia 1,49 por cento, a 19.092 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 2,08 por cento, a 1.160 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 caía 1,11 por cento, a 5.167 pontos.