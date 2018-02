Indígenas têm o triplo de chance de chegar aos 100 Às margens do Rio Envira, em Feijó, no Acre, nasceu a índia Maria Lucimar Pereira Marroque Kaxinawá. A data está documentada em certidão de nascimento e RG: 3 de setembro de 1890. Sempre morou em aldeia, casou 2 vezes, gerou 12 filhos (3 ainda vivos) e tem 22 netos. Ela, que pode ser a mais velha do mundo, está entre os 227 indígenas centenários registrados pelo Censo 2010. Com total de 716 mil pessoas autodeclaradas indígenas no País, o grupo tem a maior proporção de pessoas nessa faixa etária. Dados mostram que as chances de um indígena fazer 100 anos é três vezes superior às de um branco. Refletindo dados gerais de velhice, as mulheres índias respondem por 69%.