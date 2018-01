Índio gigante ouvindo iPod: ache no Google Earth No que pode se chamar de mais uma ´coincidência geográfica´, foi encontrado o que parece ser a imagem de um índio ouvindo música digital com mais de 400 metros de tamanho. Na verdade, trata-se de uma formação de morros e uma estrada no interior da província de Alberta, no Canadá. Curiosamente, a imagem realmente se assemelha ao perfil humano, e a estrada se assemelha ao fio de um fone de ouvido. A formação rochosa pode ser encontrada nas coordenadas 50° 0´38.20"N 110° 6´48.32"W. O Google Earth é palco de outras imagens curiosas como o ´carro flutuante´, o ´iPod gigante´ na Austrália (30º31´01.11"S 121º20´11.90"E), na verdade uma instalação de mineração que lembra vagamente o tocador digital da Apple; ou flagrantes que mostram aviões e outros veículos, como o dirigível da Goodyear sobrevoando a avenida Ipiranga, no centro de São Paulo.