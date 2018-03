Índio mata pai para ser cacique de tribo em Itariri

Luiz Fernando entregou-se à polícia e confessou o crime na noite de terça-feira, 11. O crime aconteceu na Aldeia do Capoeirão, no distrito de Ana Dias, e o corpo foi encontrado no último dia 4 pelos próprios filhos da vítima. O cacique, que estava desaparecido desde a noite anterior, foi morto com um tiro nas costas quando se embrenhou na mata para caçar.

Inicialmente, a polícia suspeitou de caçadores que invadem a área indígena para caçar ou extrair palmito. Até a confissão do filho, nenhum suspeito tinha sido detido. De acordo com o delegado Fernando Rodrigues, titular da Delegacia de Itariri, o acusado contou que tinha ódio do pai, pois, quando ainda era criança, ele teria matado sua mãe. Ele também contou que pretendia tornar-se o cacique da tribo. Pai e filho já tinham tido uma briga anteriormente em que o cacique saiu ferido. Como se entregou espontaneamente e não tem antecedentes criminais, o acusado responderá em liberdade pelo crime de homicídio qualificado.