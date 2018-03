Indio morre em reintegração de posse no MS Um índio morto e 8 policiais feridos, além da destruição da sede da Fazenda Buriti, incendiada pelos indígenas, foi o saldo da operação realizada por 250 policiais militares e contingente da Polícia Federal, cujo número de agentes não foi informado. O palco das ações foram as fazendas Cambará e Buriti, alvos de operação de reintegração de posse com força policial determinada pela Justiça Federal. Os índios deixaram o local e voltaram para a Aldeia Córrego do Meio, também situada no município de Sidrolândia.