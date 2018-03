Índios invadem fazenda e levantam acampamento em MS Cerca de 250 índios da etnia Terena acamparam hoje em frente à Fazenda Santa Bárbara, em Aquidauana, Pantanal do Mato Grosso do Sul, e afirmam que pretendem "fixar residência" no local. Segundo o cacique Antônio dos Santos Silva, a fazenda é uma das 29 propriedades rurais existentes em volta da Aldeia Limão Verde, que estão ocupando 3 mil hectares dos indígenas há cinco anos. A Fundação Nacional do Índio (Funai) em Campo Grande reconhece que a área reivindicada está devidamente homologada por decreto presidencial e deveria estar com os Terenas, mas os proprietários ainda não foram indenizados para deixar os imóveis. A direção da Funai em Brasília foi informada sobre o protesto e prometeu solucionar a questão até o final deste mês.