Índios ocupam posto da Funasa em Porto Seguro-BA O posto da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) em Porto Seguro (BA), 700 quilômetros ao sul de Salvador, foi ocupado, na manhã de hoje, por um grupo de cerca de cem índios pataxós, moradores de 11 aldeias no sul baiano. De acordo com eles, as comunidades pataxós, que congregam cerca de 10 mil índios na região, sofrem com problemas na distribuição de medicamentos e no transporte de índios doentes. Os índios garantem que a mobilização é pacífica, mas prometem manter a ocupação até que haja sinalização de resolução dos problemas.