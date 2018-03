Índios são condenados por falsidade ideológica em PE Os índios da tribo Pankararu Gilberto Manoel Freire e Jurandi Manoel Freire foram condenados nesta semana pelo juiz federal Tiago Antunes de Aguiar, da 18.ª Vara da Justiça Federal, por falsidade ideológica, porque vendiam documentos indígenas para não índios. Eles recebiam entre R$ 10,00 e R$ 50,00 pela documentação falsa. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), que fez a denúncia, eles atuavam na sua tribo, no município de Jatobá, no sertão de Pernambuco.