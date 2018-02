Índios trocam reféns por gerentes da usina invadida

" O clima está tranquilo no local. Inclusive já retiramos as nossas viaturas e voltaremos para a usina por volta das oito horas da manhã de hoje. Os reféns estão no pátio, onde ficam o alojamento, o refeitório, a farmácia etc ", afirmou o capital Sebastião Taques do Espírito Santo, comandante da Companhia Independente da Polícia Militar de Aripuanã.

Ainda segundo o oficial da PM, está prevista para a manhã de hoje uma reunião entre os indígenas e uma comissão, formada por representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai) e agentes da Polícia Federal. O policial afirma que os 10 milhões de reais noticiados pela imprensa como sendo a reivindicação dos indígenas não partiu de nenhum dos que invadiram a hidrelétrica.