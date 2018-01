Indonésia acredita ter descoberto fuselagem de avião da AirAsia e estar perto de caixa-preta

O voo QZ8501 da AirAsia perdeu contato com os controlados de tráfego aéreo durante o mau tempo em 28 de dezembro, quando estava a menos da metade do caminho entre as cidades de Surabaya e Cingapura. Nenhuma das 162 pessoas à bordo da aeronave sobreviveu.

Equipes de busca têm escutado sinais sonoros, que podem ser das duas caixas-pretas, perto de onde a cauda do avião Airbus A320-200 foi encontrada no sábado.

Supriyadi, coordenador das operações para a Agência Nacional de Busca e Resgate, disse no domingo que um sonar havia revelado um objeto no fundo do mar

"Eles suspeitam que seja o corpo do avião. Existe uma grande possibilidade de que a caixa-preta esteja próxima ao avião", disse Supriyadi à Reuters na cidade de Pangkalan Bun, base dos esforços de resgate, na ilha de Bornéu.

"Se for o corpo do avião, então vamos primeiro retirar as vítimas. Depois vamos buscar pela caixa-preta", acrescentou.

Quarenta e oito corpos foram encontrados no Mar de Java, perto do litoral de Bornéu, e equipes de busca ainda procuram pela fuselagem do avião, onde mais corpos devem ser encontrados.