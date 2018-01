Indução antecipa a floração das plantas Segundo o agrônomo Guenji Yamazoe, para dar florada, a cerejeira precisa ser cultivada em local com muito sol, no espaçamento mínimo de 8 metros entre plantas, para evitar o sombreamento. Começa a dar flores a partir de 4 anos e produz por cerca de 20 anos. Segundo o produtor de mudas de cerejeiras Patricio Yoshioka, as flores das cerejeiras desabrocham uma vez ao ano. Para antecipar a floração da himalaia, que é tardia - dá flores em meados de agosto -, é feita a indução floral. ''''Cerca de 25 a 30 dias antes do período desejado de floração, faz-se a pulverização da copa das plantas com um produto para quebrar a dormência misturado em água'''', conta . Trata-se de um produto utilizado com a mesma finalidade nos pomares de ameixa e parreirais.