Indústria critica representação sobre TV digital A indústria de televisores e os fabricantes de equipamentos de TV digital querem maior participação no Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, órgão que vai acompanhar a implantação e o desenvolvimento da TV digital no Brasil. "Achamos que a nossa representação ficou pequena", disse o vice-presidente de Novos Negócios para a América Latina da Samsung, Benjamin Sicsú. Ele participou ontem de uma reunião no Palácio do Planalto com cerca de 40 pessoas, representantes do governo, indústria, radiodifusores, universidades e centros de pesquisa. O decreto presidencial que estabeleceu as regras de transição do sistema analógico para o digital, editado no fim de junho, diz que o Fórum será um órgão de assessoramento do Comitê de Desenvolvimento da TV digital, integrado por nove ministros. De um total de 11 integrantes da Câmara Executiva, a indústria tem dois representantes. "A indústria investe todo ano e tem um desenvolvimento perene", disse Sicsú para justificar a reivindicação de mais espaço nas decisões. Os fabricantes de receptores, envolvendo televisores e celulares, por exemplo, querem ter no Fórum a mesma representatividade dos radiodifusores, que, na Câmara, têm quatro integrantes.