Indústria de cartões de crédito nos EUA luta contra fraudes

Enquanto as empresas asseguram que seus computadores estavam de acordo com altos padrões de segurança para evitar a violação de dados, a Visa afirma que pelo menos a Heartland teria falhado.

As posições divergentes refletem uma controvérsia maior no setor, uma vez que as brigas entre varejistas e financeiras sobre tecnologia e o custo de atualizar os sistemas continua impedindo o avanço a segurança nas transações comerciais, segundo Robert Vamosi, analista da consultora californiana Javelin Strategy & Research.

"Ambos deveriam estar lutando contra fraudes e estão lutando um contra o outro", disse Vamosi.

O risco financeiro está se tornando cada vez maior. Fraudes envolvendo cartões de crédito e débito chegaram aos 22 bilhões de dólares no ano passado só nos Estados Unidos, um aumento em relação aos 19 bilhões de 2007, de acordo com a consultora.

A segurança dos dados do consumidor tem sido examinada minuciosamente desde 17 de agosto, quando Albert Gonzalez, de 28 anos, foi acusado, juntamente com outros dois hackers, que não tiveram seus nomes divulgados, de ter violado as redes de computador da Heartland e da Hannaford.

Essas exigências foram determinadas por um conselho que inclui as duas maiores redes de cartões de crédito do mundo, Visa e MasterCard, além da rede de fast-food McDonald's, a gigante petroleira Exxon Mobil e os bancos Bank of America e Royal Bank of Scotland.

Todas essas companhias sofrem com os custos cada vez maiores ligados à fraude e a sua prevenção. Das 275.284 queixas recebidas no ano passado pelo Centro de Reclamações para Crimes na Internet do governo norte-americano, 24.775 se referiam a fraudes de cartões de crédito ou débito, número muito maior que as 13.033 reclamações de 2007 e as 9.960 de 2006.