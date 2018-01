Indústria de celulares faz acordo para carregador universal

Os principais fabricantes de celulares e várias grandes operadoras de telefonia móvel do mundo firmaram um acordo para a implementação de um carregador universal de bateria para todos os novos aparelhos fabricados a partir de 2012. Mobile World Congress - veja também: Panasonic e NEC lançam nove celulares com Linux Sony Ericsson lança celular com câmera de 12 megapixels Samsung lança celular movido a energia solar Nokia vai vender celulares com software Skype "Em 2012, a maior parte dos celulares serão mais eficientes em relação à energia, e somente usarão um carregador", disse nesta terça-feira Rob Conway, conselheiro da GSM, principal associação da indústria de aparelhos móveis do mundo. Conway disse que participam da iniciativa os fabricantes Nokia, Motorola, LG, Sony Ericsson, Samsung e a empresa de chips Qualcomm. Fazem parte do acordo também as operadoras Orange, 3 Group, AT&T, KTF, Mobilkom Autrice, Telecom Italia, Telefónica, Telenor, Telstra, T-Mobile e Vodafone. "Um carregador universal facilitará a vida para os consumidores, reduzirá os gastos para a indústria e será mais respeitoso com o meio ambiente", disse Conway.