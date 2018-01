Indústria de eletrônicos quer regras claras para TV digital O vice-presidente de Novos Negócios da Samsung, Benjamin Sicsú, disse ontem que o padrão de TV digital a ser adotado pelo País deve ser acompanhado de critérios técnicos claros e bem definidos para a indústria de televisores no novo sistema. "Nossa impressão é de que vai ser anunciado o padrão e algumas regras iniciais", disse Sicsú em relação ao decreto presidencial que deverá ser editado pelo governo no fim do mês com as diretrizes de implantação da TV digital no País. O executivo, que também integra a diretoria da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), acredita que depois do anúncio do padrão tecnológico o governo fará algumas rodadas de negociações com a indústria, para discutir as regras específicas para o setor. "Quanto mais cedo anunciar os critérios técnicos, mais se acelera a produção", afirmou. Segundo ele, se o governo anunciar no fim do mês também as decisões sobre a utilização dos avanços tecnológicos desenvolvidos no Brasil, a indústria estará pronta para, em um ano, colocar os televisores digitais no mercado. "A indústria quer vender. Mas, para vender, tem que produzir e, para produzir tem que saber quais serão as condições de produção", disse Sicsú, no Ministério das Comunicações, onde se reuniu com o secretário de Telecomunicações, Roberto Pinto Martins. Entre as inovações brasileiras estariam o MPEG 4, usado para comprimir os sinais de vídeo, e os recursos da interatividade, que permitirão usar o televisor ou a caixinha conversora de sinais digitais em analógicos (set top box) como uma espécie de computador com acesso limitado à internet. "A interatividade será a grande diferença de negócios para o Brasil", disse o executivo, lembrando que em outros países a interatividade não foi explorada porque o acesso a computadores é bem maior. Sicsú defendeu ainda a definição de fontes de investimentos em pesquisa e desenvolvimento que, segundo ele, devem ser constantes e permanentes, principalmente para desenvolver a interatividade. A indústria, inclusive, já teria apresentado à Câmara dos Deputados uma sugestão para reduzir a cobrança de Pis/Cofins, de ICMS estadual do Amazonas e da taxa da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e, em contrapartida, a indústria investiria em pesquisa e desenvolvimento. Segundo ele, seriam necessários de US$ 40 milhões a US$ 50 milhões por ano em pesquisa e desenvolvimento.