Indústria de jogos na internet cresce 73% na China A indústria de jogos pela internet na China aumentou 73% em 2006 em relação ao ano anterior, movimentando US$ 840 milhões. A receita do setor pode superar US$ 3,2 bilhões em 2011, com um crescimento anual de 30%, segundo um estudo de mercado realizado pela companhia IDC. A previsão foi apresentada numa conferência de jogos online, na quarta-feira, em Chengdu, capital da província de Sichuan (sul). O rápido crescimento dos jogos em rede criou oportunidades para empresas de telecomunicações, internet, informática e produtos eletrônicos, que obtiveram lucros de US$ 4,3 bilhões em 2006. Hoje, 31 milhões de chineses utilizam os jogos online. A maioria é de jovens entre 18 e 30 anos, segundo o relatório da IDC. Até 2005, os jogos fabricados na Coréia do Sul e Japão eram os mais populares entre os usuários chineses. Mas no ano passado a produção nacional conquistou 65% do mercado interno e ainda obteve um lucro de US$ 20 milhões em exportações.