Indústria inclui fã como produtor de conteúdo

Se o número de tentáculos de um produto de entretenimento aumentou exponencialmente com a digitalização,era natural que também crescessem as possibilidades de o leitor/espectador interagir e participar da criação da história. O mundo transmídia é 2.0 por natureza, já que a web faz explodir o chamado "conteúdo gerado por usuário". Isso tudo começou bem antes de Watchmen e da própria web. Quando o termo página se referia a papel e cinema era a movimentação física de filmes fotográficos, fãs já davam suas versões para as sagas preferidas. Veja os exemplos de O Senhor dos Anéis (o livro, de 1954) e Guerra nas Estrelas (a trilogia original, do final dos anos 70). Começou-se então a usar um termo que invadiu a internet 20 anos depois: "fan fiction", a história feita por fãs. São muitas as comunidades, fóruns e wikis dedicadas à troca de informações sobre universos ficcionais. Autores de fanfics mantém seus contos e livros abertos, para outros fãs colaborarem. Hoje, além dos já citados e de Jornada nas Estrelas, os fanfics mais populares falam de Harry Potter, Pokémon, Naruto e outros da cultura japonesa. De certa forma, a origem 2.0 da narrativa transmídia também pode ser atribuída aos Role Playing Games (RPG), surgidos nos anos de 1970. Munidos dos personagens criados por escritores profissionais, autores exploravam mundos novos e faziam novas histórias, embora muitas vezes só oralmente. Agora, coloque na panela a internet e a digitalização e temos o que se cunhou em 2008 de "cultura do remix", quando o controle sobre a obra digital não só não pertence mais ao autor como ele já não existe. O Link falou disso e de outras ideias de Lawrence Lessig em http://tinyurl.com/link-lessig. A questão que aparece com a descentralização da produção é: como lucrar? É por isso que produtores e profissionais de mídia defendem que a criação dos usuários deve ser monitorada, com o intuito de aproveitar a propaganda gratuita e laçar os consumidores com as mais diversas formas de engajamento. Dois exemplos ilustram essa ideia. Há mais de um ano, o norte-americano e fã de Watchmen Glenn Romanelli criou o site www.watchmencomicmovie.com. A estratégia da Warner Bros. foi trazer para perto o produtor independente. Deu a ele acesso a ambientes exclusivos, vantagens que outros fãs não tiveram e algum status. "Quando o site começou a crescer, liguei para a Warner sem nem saber com quem falar", disse Romanelli ao Link. Hoje, o site, que recebe cerca de 15 mil visitantes todo dia e, depois de começar como um agregador de informações sobre a HQ e o filme, hoje está repleto de conteúdo próprio. O resultado foi a viralidade e a divulgação gratuita. O outro exemplo excede a barreira da narativa transmidiática e cai no campo de produtos. A Nike Town, em Nova York, deixa que os clientes façam seus tênis. Um designer da empresa está sempre ali para "ajudar" o usuário e manter um padrão Nike. É a produção colaborativa monitorada. "Para a imagem da marca e os resultados de comunicação, dá mais certo se a empresa mantiver um certo controle sobre o conteúdo gerado pelos usuários", afirma Suzana Apelbaum, diretora de criação da Hello Interactive e vencedora de importantes prêmios, como o Cannes Cyber Lions. "A estratégia deve prever os limites da abertura." O crescente número de ARGs (jogos de realidade alternativa, em inglês), como o Why So Serious? (tinyurl.com/whybatman) do Batman - O Cavaleiro das Trevas, talvez seja uma ação das empresas de entretenimento nesse sentido. Em um ARG os fãs participam de um jogo com elementos reais em um ambiente pré-moldado. "O Brasil foi um dos três países com mais participantes no Why So Serious?", disse Susan Bonds ao Link, presidente da 42 Entertainenment, empresa responsavel pelo ARG. L.P. e B.G.