Indústria precisa de mão de obra treinada O maior problema da escalada da cultura digital dos games é a escassez de profissionais treinados para fazer os games do futuro. Atualmente, ao menos no exterior, há um equilíbrio entre a oferta de mão de obra qualificada e a demanda das empresas. Em pouco tempo, porém, se o cenário não mudar, pode haver um colapso da indústria. Para fugir desse futuro sombrio, as grandes empresas de entretenimento eletrônico cada vez mais incentivam o estudo e a capacitação de novos profissionais. No ocidente, o programa educacional da Microsoft é um dos melhores exemplos dessa aposta no futuro. Ao mesmo tempo em que incentiva os professores a introduzir o uso de ferramentas digitais no cotidiano da sala de aula, a empresa estimula o uso responsável da tecnologia, fornecendo ferramentas gratuitas para que jovens estudantes se familiarizem com a tecnologia e façam seus próprios jogos. É claro que há um interesse comercial por trás disso – futuros profissionais habituados a utilizar as ferramentas da empresa, que rodam no Windows –, porém também existe uma preocupação genuína com a qualidade da educação. A Sony tem um programa semelhante que funciona em várias universidades americanas. Além de fornecer o equipamento para que os estudantes desenvolvam – no caso, um PlayStation 3 preparado para rodar programas feito por eles –, a empresa também capta os que mais se destacam para trabalhar em seus estúdios. A Nintendo tem um programa de incentivo que faz bastante sucesso no Japão. Todo ano rola um concurso que premia os melhores games independentes. Neste ano, o prêmio, cobiçado por todos,é ter seu jogo disponibilizado pelos milhares de pontos de download de demos do portátil Nintendo DS. Outras empresas japonesas, como Konami e Capcom, dispõem de programas de treinamento interno. Os jovens que mais se destacam nas universidades são convidados a desenvolver jogos independentes dentro das empresas – e os melhores são contratados. J.A.