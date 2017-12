Indústrias de café descartam desabastecimento no país mesmo com quebra de safra As indústrias de café do Brasil descartam problemas de abastecimento e estimam que a safra de 2014 no país e os estoques existentes serão suficientes para abastecer o mercado interno e as exportações, mesmo que ocorra uma quebra na colheita em função do clima quente e seco desde o início do ano.