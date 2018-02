Inep corrige prazo para inscrição do Enem para dia 16 O prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2010) foi prorrogado para o dia 16 de julho e não para o dia 18, como foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que publicará amanhã a retificação da portaria em edição extra do Diário Oficial. Em nota, o Inep esclarece que a prorrogação ocorreu a pedido dos governadores de Pernambuco e de Alagoas, "preocupados com o impacto das chuvas e das enchentes".