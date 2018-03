Inep define conteúdo avaliado no Enade 2013 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) publicou na edição dessa segunda-feira, 13, do Diário Oficial da União as portarias que definem o conteúdo programático do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). Segundo informações da Agência Brasil, as provas serão aplicadas no dia 24 de novembro e, este ano, serão avaliados 13 cursos de graduação e quatro superiores de tecnologia.