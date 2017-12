INEP divulga lista de quem deve fazer o Enade 2007

Cerca de 257 mil estudantes deverão fazer a prova do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2007, que será aplicada no próximo dia 11 de novembro. A lista de estudantes selecionados para participar da amostra do exame está disponível para as instituições de educação superior onde o aluno está matriculado. A instituição é responsável por informar seus alunos selecionados. O Inep divulgará a lista para o público somente no próximo dia 5 de outubro, após a inclusão dos nomes dos estudantes inscritos de forma extemporânea que farão o Enade. As instituições deverão inscrever, a partir desta terça-feira, 25, até o dia 4 de outubro, os estudantes concluintes de curso superior selecionados para o Enade nos anos de 2005 e 2006 que não compareceram à prova. Esses alunos poderão participar do Enade 2007 com vistas à emissão de documentação inerente à conclusão do curso de graduação. Com relação ao Enade 2004, todos os estudantes selecionados, tanto ingressantes quanto concluintes, que não compareceram à prova naquele ano e não regularizaram sua situação, serão inscritos automaticamente no Enade 2007 pelo próprio Inep. Isso ocorrerá porque o Enade 2007 irá avaliar cursos das mesmas áreas contempladas em 2004 (agronomia, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, veterinária, nutrição, odontologia, serviço social, tecnologia em radiologia, tecnologia em agroindústria, terapia ocupacional e zootecnia). No caso de existir algum aluno habilitado para fazer o Enade 2007 e que não tenha sido inscrito pela instituição ela deverá fazê-lo também até o dia 4 de outubro. Esses alunos, obrigatoriamente, farão a prova. Estudantes que desejam fazer a prova e que não tiverem sido selecionados deverão ser apontados como voluntários também nesse período. A nota desses dois grupos, no entanto, não será considerada para cálculo do conceito do respectivo curso. Estão habilitados a fazer o Enade os estudantes ingressantes e concluintes das áreas avaliadas.