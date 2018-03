Inflação abaixo do estimado ameniza previsões de juro maior A inflação abriu o ano em um processo de desaceleração que se estende também em fevereiro, o que ajuda a abrandar as previsões mais agressivas do mercado de uma alta do juro este ano. Por enquanto, o cenário mais provável é de manutenção da Selic em 2008. Mas analistas ressaltaram que, se a tendência de queda da inflação se mostrar persistente ou for acompanhada por um esfriamento da atividade, a chance de queda do juro cresce. No mês passado, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) deixou a porta aberta para elevações da Selic ao adotar um tom mais duro. "Uma série de índices de preços vem mostrando números melhores. Essas notícias certamente mudaram o humor no mercado de juros; o pessoal de (apostas em) aumento de juro está preocupado e o pessoal da baixa ou da manutenção do juro está comemorando", disse Vladimir Caramaschi, economista-chefe da Fator Corretora. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostrou alta de 0,54 por cento em janeiro, abaixo da taxa de 0,74 por cento de dezembro e das previsões de 0,60 por cento. Outros números de inflação divulgados na semana --o IPC da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV)-- desaceleraram nas primeiras prévias de fevereiro e ficaram abaixo do esperado. DIVISÃO SOBRE FUTURO Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), as projeções de juros recuavam nesta quarta-feira. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) que embute as estimativas para a virada deste ano caía cerca de 1 por cento, para 11,71 por cento ao ano. Flávio Serrano, economista-chefe da López León Markets, prevê que o Banco Central fará três reduções de 0,25 ponto percentual da Selic este ano, até 10,50 por cento, começando em setembro. "Vejo um cenário mais calmo de inflação a partir do segundo semestre, principalmente para 2009, mesmo porque o BC já estará olhando para 2009", disse. "Aquelas pessoas que falavam em alta de juros já em março revisaram isso" depois dos últimos dados de inflação. Já Sergio Vale, economista do MB Associados, estima manutenção do juro ao longo do ano, já que o cenário dele inclui inflação exatamente no centro da meta, de 4,5 por cento. Os analistas consultados pela pesquisa Focus também prevêem, segundo a mediana das estimativas, estabilidade da Selic em 11,25 por cento em 2008. A próxima reunião do Copom está agendada para 4 e 5 de março e o colegiado do BC terá disponíveis os dados de inflação de fevereiro. Para ler mais sobre o tema, clique [nN13338739 ] (Edição de Daniela Machado)