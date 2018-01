Infografias do 'Estado' ganham 'Oscar' do design gráfico

O Estado ganhou dois prêmios no Best of News Design, considerado o 'Oscar' do design gráfico. A competição é promovida pela Sociedade pelo Design de Notícias (SND, em inglês), organização que apoia profissionais da mídia impressa e digital. A lista de vencedores foi divulgada nessa terça-feira, 17.

Uma das infografias vencedoras mostrou os caminhos de todas as 32 seleções que participaram da Copa do Mundo até a final, entre Alemanha e Argentina. A equipe responsável pelo material, publicado em 13 de julho de 2014, era formada por Glauco Lara (Infografia), Diego Salgado e Paulo Fávero (edição e texto).

O outro vencedor é um caderno especial sobre o acidente de avião que matou Eduardo Campos, então candidato à presidência da república pelo PSB, publicado em 14 de agosto de 2014. Na pesquisa para produzir o material, participaram Daniel Trielli, Diego Salgado e Fernanda Yoneya. Os infografistas que assinam o trabalho são Diego Salgado, Edmilson Silva, Gisele Oliveira, Marcos Müller, Regina Elisabeth Silva, William Mariotto e Diogo Shirawa.

"Foi a edição que distribuiu a maior quantidade de prêmios para jornais brasileiros no concurso promovido pela SND há 36 anos", afirma Fabio Sales, diretor de arte do Grupo Estado. "E é muito bom saber que o jornal O Estado de S. Paulo faz parte deste seleto grupo", completa.

Os outros brasileiros premiados foram os jornais Folha de S. Paulo, O Globo, Extra, Correio Braziliense, Jornal de Santa Catarina, O Dia, Diario Catarinense, Diário de S. Paulo e Zero Hora. Também foram condecoradas as revistas Mundo Estranho, Superinteressante, Vida Simples e Bons Fluidos.