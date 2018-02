Informa mantém previsões de safras do Brasil; milho terá recorde

A consultoria estimou a safra de soja em 75 milhões de toneladas e a produção de milho em 62 milhões de toneladas, sem alterações em relação à previsão anterior.

A se confirmar a previsão, a safra de soja ficaria próxima do recorde registrado em 2010/11, de 75,3 milhões de toneladas, segundo o número do Ministério da Agricultura. Já a produção de milho atingiria um recorde, saltando ante os 57,5 milhões de toneladas previstas pelo governo para a temporada passada.

"As culturas foram instaladas dentro do calendário adequado, está tudo indo muito bem", disse a analista da Informa Jacqueline Bierhals, gerente de Agroenergia da consultoria.

Em evento para lançar uma publicação online com informações da agropecuária brasileira, a consultoria indicou que os problemas verificados até o momento na safra são pontuais.

"Vimos algumas preocupações no Rio Grande do Sul, mas são em pontos isolados.... A temperatura ambiente está baixa e não está castigando o solo... tem mantido a umidade do solo, com índices de precipitação razoáveis", afirmou o analista Aedson Pereira, também da Informa.

Ele acrescentou que as condições para o desenvolvimento da safra têm sido boas especialmente em Mato Grosso, o maior produtor brasileiro, além dos Estados do Norte e Nordeste.

TECNOLOGIAS

Os analistas acrescentaram ainda que os investimentos realizados na safra também deverão favorecer uma boa colheita, desde que o clima continue colaborando.

"Principalmente no milho, as variedades transgênicas utilizadas estão dentro de híbridos muito produtivos", disse Jacqueline.

A analista estima que as lavouras geneticamente modificadas têm um potencial de produzir 10 por cento a mais neste ano.

A Informa estima que 64 por cento da safra brasileira de milho será transgênica. Segundo a consultoria, os preços da tecnologia, embora mais elevados do que os pagos por uma semente convencional, estiveram mais atrativos na safra 11/12.

Com o transgênico, o produtor reduz o uso de defensivos e o número de aplicações, o que acaba compensando os preços até 75 por cento mais elevados da semente em comparação aos híbridos convencionais.

A analista observou ainda que os investimentos deverão ser compensados, caso o tempo continue favorável. "Se tiver um problema climático, frustra... Seria de alto risco se a climatologia estivesse apontando para alguma tragédia, mas está tudo indo bem."

De acordo com a consultoria, as ameaças do fenômeno climático La Niña para 2011/12 não se confirmaram por enquanto, o que fez a Informa ficar menos conservadora nas suas projeções em relação ao início da safra.