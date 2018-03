Infraero: 10,4% dos vôos foram cancelados nesta manhã A Infraero registrou poucos atrasos nos principais aeroportos do País na manhã de hoje, feriado prolongado de carnaval. No entanto, 10,4% dos 664 vôos programados foram cancelados. Dos 69 cancelamentos, 32 eram vôos da Gol, 12 da TAM, seis da Varig e cinco da OceanAir. Às 11 horas, apenas 0,5% dos 664 vôos programados estavam atrasados. Das 10 às 11 horas, o índice de atraso dos vôos foi de 1,4% no Galeão, Rio de Janeiro, e de 1,1% em Guarulhos, São Paulo. Não houve atrasos em Brasília (DF) e Congonhas (SP). A TAM e a Gol são as companhias com maior número de vôos programados nesta manhã, com 245 e 224 vôos, respectivamente. A Varig programou 42, enquanto a OceanAir planejou 38 vôos.