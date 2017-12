Infraero: 12,5% de voos domésticos têm atraso Os aeroportos administrados pela Infraero apresentam número moderado de voos em atraso no fim da manhã do feriado de Sexta-feira Santa. Segundo o boletim mais recente, divulgado pela companhia, 101 (12,5%) dos 811 voos domésticos programados apresentaram atrasos e 43 (5,3%) foram cancelados da zero hora às 11 horas de hoje. No caso dos voos internacionais, apenas três (12,25%) dos 24 programados tiveram atrasos e nenhum foi cancelado no mesmo período.