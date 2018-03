Infraero: 12 vôos estavam atrasados no fim da manhã A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) registrava 12 vôos com atraso superior a uma hora no balanço entre as 11h e as 12 horas desta manhã. A fatia representa 1,6% do total de 744 vôos programados para o dia. Entre a 0h e as 12 horas, o saldo geral mostra 29 atrasos (3,9%) e 18 cancelamentos (2,4%). O último acompanhamento mostra que, no aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná, um dos três vôos agendados para o dia está atrasado. Em Uberlândia (MG), dois dos oito vôos programados também estão atrasados. Em São Paulo, o Aeroporto de Guarulhos (Cumbica) registra apenas dois atrasos superiores a uma hora (entre as 11h e as 12h) e um cancelamento, entre os 102 vôos previstos. No acumulado do dia, houve sete atrasos no local (6,9%). Em Congonhas, na capital paulista, houve três cancelamentos e três situações de atraso ao longo dia, até as 12 horas, que correspondem a 3,5% do total programado, de 85 vôos. O Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, tinha seis cancelamentos (7,5%) e um vôo atrasado desde a 0h, de um total de 80. No Santos Dumont, um vôo ainda estava com atraso superior a uma hora e dois foram cancelados, frente a um total de 24.