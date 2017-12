Infraero: 22% dos voos têm atrasos nesta sexta-feira

O Aeroporto de Brasília, administrado pela Inframérica, era o que apresentava o maior volume de atrasos. Neste aeroporto, 64,8% do total de voos previstos até às 17h registraram atrasos, o correspondente a 79 dos 122 voos programados. Cinco voos haviam sido cancelados (4,1%). Entre as 16h e as 17h, 6 voos registravam atrasos (4,9%). O aeroporto é importante centro de conexão e o atrasos ali tentem a gerar impacto em outros voos no País.

Problemas também foram enfrentados em outras capitais que são destino de muitos foliões, como Rio de Janeiro, onde o aeroporto Santos Dumont registrava 23 voos atrasados (21,7% do total até às 17h) e o Galeão tinha 14 atrasos (14,6%); Salvador, com 18 voos atrasados (21,2%); e Recife, com 11 atrasos (16,9%). Dessas cidades, na última hora o maior número de atrasos era observado em Salvador, com seis voos (7,1%)

Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas tinha 33 voos atrasados até às 17h, o que corresponde a 20,6%. Na última hora, também havia 6 voos atrasados, 3,8% do total. A GRU Airport, responsável pela administração do aeroporto de Guarulhos, não tinha dados atualizados para esta tarde. Informou apenas que até às 11h, 39 voos tinham atrasado e 5 foram cancelados, do total de 126 decolagens e 140 pousos previstos.

Já a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que, até perto das 17h, dois voos haviam sido cancelados e oito registraram atraso.

Conforme a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, as pistas dos aeroportos de Brasília e do Galeão precisaram ser fechadas nesta sexta-feira por surgimento de buracos, o que gerou uma reação em cadeia na malha aérea.

Segundo a entidade, em Brasília, uma das pistas ficou inoperante por 4 horas, entre 9h10 e 13h15. No Galeão, a interrupção foi de 50 minutos, entre 14h e 14h50. Ainda de acordo com a Abear, na noite de quinta-feira, o surgimento de um buraco em uma das pistas de taxiamento do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, também gerou uma sequência de atrasos nos pousos e decolagens, com repercussões na manhã desta sexta.

"As companhias aéreas trabalham para amenizar a situação e equilibrar com o máximo de agilidade o horário dos voos, visando atender aos passageiros nesse dia de fluxo intenso por conta da saída para o feriado de carnaval", disse a Abear.

Entre as companhias aéreas, a Avianca era a que registrava o maior número de atrasos, 29 ao longo do dia (30,5%). A empresa tem em Brasília seu principal centro de conexão. A TAM registrou 113 atrasos em voos domésticos até as 17h (22,9% do total). e a Gol teve 122 atrasos (22,9%), sendo 19 entre as 16h e as 17h (3,4%).