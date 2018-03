Infraero: 5,2% dos vôos do País saíram com atrasos hoje O último boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) sobre a situação dos aeroportos hoje mostra que, dos 1029 vôos programados desde a meia-noite até as 16 horas, 5,2% (ou 54) saíram com atrasos. Desse total, 15 são da empresa Gol, 14 da TAM, dez da Oceanair e um da Varig. Às 16 horas, a Infraero registrava nove atrasos nos aeroportos brasileiros. Ao todo, 23 operações já foram canceladas. O maior número de cancelamentos (oito) foi registrado no Aeroporto Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, seguido pelo Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, com sete cancelamentos.