Infraero: 6,4% dos voos domésticos atrasaram nesta 5ª Os aeroportos do País administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) operam com poucos atrasos no meio da tarde desta quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi. Segundo o boletim mais recente divulgado pela companhia vinculada à Secretaria de Aviação Civil, 76 (6,4%) dos 1.194 voos domésticos programados apresentaram atrasos da zero hora às 15 horas de hoje. No caso dos voos internacionais, sete (15,6%) dos 45 programados tiveram atrasos.