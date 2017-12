Infraero: aeroporto de Cumbica já opera sem restrições O Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, já opera sem restrições para pousos e decolagens somente na via secundária, de acordo com a assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O auxílio de instrumentos em razão da má visibilidade provocada por nevoeiro na região foi suspenso por volta das 9 horas. Apesar disso, a movimentação em Cumbica não foi seriamente afetada. Entre zero hora, na abertura do aeroporto, até 10 horas, dos 86 vôos programados, nenhum foi cancelado. Outros cinco tiveram atrasos superiores a uma hora. A assessoria informa ainda que 97% das obras da primeira etapa da reforma da pista principal de Guarulhos já terminaram. No período de 20 a 30 de agosto último, foram feitos os trabalhos de fresagem. A partir do dia 30 de agosto, começaram os serviços de "binder" - colocação da camada asfáltica. O término desta primeira fase da reforma está previsto para o próximo dia 10 de outubro. Cerca de 140 funcionários trabalham em regime de urgência na execução da obra, que está sendo realizada sem interrupções 24 horas por dia. No restante do País, a movimentação durante a manhã seguiu sem maiores transtornos, conforme os números divulgados pela Infraero. Dos 627 vôos previstos entre zero hora e 10 horas, 52 sofreram atrasos maiores do que uma hora, ou seja, 8,3%, e outros 24 acabaram sendo cancelados, o que corresponde a 3,8%.