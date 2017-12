Infraero: aeroportos de São Paulo têm movimento normal A movimentação nos aeroportos de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e no Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, era considerado normal para um feriado, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em Congonhas, dos 19 vôos previstos até as 7 horas, três registraram atrasos de mais de uma hora e três foram cancelados. Em Cumbica, do total de 37 decolagens, apenas uma foi cancelada e duas estavam com atrasos.