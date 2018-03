Infraero: aeroportos do País têm movimento tranqüilo O movimento de passageiros nos aeroportos do País continuava tranqüilo por volta das 11 horas de hoje, sem registro de filas ou tumultos, de acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). A previsão, segundo a Infraero, era de que o aumento de passageiros acontecesse no fim da tarde de hoje e na manhã de amanhã. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, dos 74 vôos programados até 11 horas, apenas um estava com atraso de mais de uma hora e cinco foram cancelados. O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, não registrava atrasos ou cancelamentos nos seus 110 vôos previstos. No Rio, a situação também era tranqüila. O Aeroporto Santos Dumont registrou apenas três cancelamentos e nenhum atraso. Já no Tom Jobim, um vôo foi cancelado e outro registrava atraso de mais de uma hora. No País, a Infraero registrou 20 cancelamentos e 30 vôos com atrasos de mais de uma hora, do total de 715 decolagens previstas.