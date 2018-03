Infraero anuncia plano para prevenção da gripe suína A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraer) divulgou nesta tarde nota à imprensa informando que "está pronta" para colocar em prática os Planos Específicos de Contingência à Influenza em dez aeroportos brasileiros, como forma de prevenir o País contra eventual ocorrência da gripe suína originada no México. Nesses aeroportos, o plano prevê que os postos de primeiros socorros estejam aptos a acompanhar os níveis de alerta pandêmicos no Brasil, atender no posto casos suspeitos, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no atendimento a casos suspeitos, avaliar sintomas suspeitos e transportar o passageiro sob suspeita para centros de referência.