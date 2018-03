Os aeroportos do País operam com fluxo normal, de acordo com o último balanço divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Da 0 hora até as 9 horas, dos 501 vôos previstos, apenas nove tiveram atrasos iguais ou maiores que uma hora, o que corresponde a 1,8%. Outros 12 acabaram sendo cancelados no período, ou 2,4% do total.