Infraero: atrasos em Belo Horizonte superam 30% As operações dos principais aeroportos do País seguem normalmente, segundo a Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), mas nos aeroportos de Belo Horizonte e João Pessoa, os atrasos superam 30%. Conforme boletim da Infraero divulgado ao meio-dia, do total de 626 vôos programados no País desde a zero hora de hoje, houve atrasos em 10,5% (ou 66) e 5,3% (ou 33) foram cancelados. Entre 11 horas e meio-dia, a Infraero registrou 2,9% de atrasos (ou 18 vôos atrasados). Dos 51 vôos programados no aeroporto de Brasília, 15,7% (ou 8) sofreram atrasos desde a zero hora e 13,7% (ou 7) foram cancelados. Em São Paulo, houve atrasos em 4,7% (ou 2) dos 43 vôos programados no aeroporto de Congonhas. No aeroporto de Cumbica, do total de 117 vôos programados, 9,4% (ou 11) tiveram atrasos desde a zero hora. Nenhum vôo foi cancelado em Congonhas ou Cumbica. No Rio de Janeiro, dos cinco vôos programados, nenhum deles atrasou ou foi cancelado no aeroporto Santos Dumont. No Galeão, dos 77 vôos programados, 5,2% (ou quatro) tiveram atrasos e 11,7% (ou 9) foram cancelados. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte - Tancredo Neves, mais conhecido como Aeroporto de Confins, lidera os atrasos. Dos 27 vôos programados desde a zero hora de hoje, 37% (ou 10) estavam atrasados e 22,2% (ou 6) tinham sido cancelados. No Aeroporto de João Pessoa, dos seis vôos programados, 33,3% (ou 2) estavam atrasados. Não houve nenhum cancelamento de vôo em João Pessoa.