Infraero: Congonhas opera por instrumentos para pousos A pista auxiliar do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, começou suas operações às 6 horas com auxílio de instrumentos para pousos, devido à baixa visibilidade no início da manhã de hoje. A pista principal do aeroporto deve abrir às 8 horas após o término dos trabalhos do dia para instalação das ranhuras no asfalto. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), do total dos 19 vôos previstos até as 7 horas, nenhum registrou atraso de mais de uma hora e apenas dois foram cancelados. Já o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, operava normalmente. Apenas um vôo foi cancelado e três registraram atrasos de mais de uma hora, do total de 34 partidas programadas.