Infraero debate com Anvisa estratégia contra gripe suína Técnicos da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) estão reunidos na tarde de hoje com profissionais da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa) para decidir a estratégia dos dois órgãos em relação ao risco de pandemia da gripe suína, que se originou no México, e aos casos identificados nos Estados Unidos e Canadá. De acordo com a assessoria de imprensa da Infraero, não há previsão de a estatal se pronunciar a respeito do tema, já que o anúncio das decisões poderá ficar completamente a cargo da Anvisa.