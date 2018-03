Infraero espera aumento de movimento nos aeroportos O movimento nos aeroportos de todo o País deve aumentar a partir da noite de hoje com o retorno de passageiros após o carnaval, segundo nota divulgada pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até domingo, são previstos mais embarques nos aeroportos que serviram de destino para o feriado, como Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Há expectativa de aumento nos embarques também em toda a Região Nordeste. Já os desembarques devem se intensificar nos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Brasília. As projeções da Infraero indicam que o movimento nos aeroportos neste carnaval tenha crescido 10% em comparação ao do ano passado.