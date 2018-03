Infraero: movimento é tranqüilo nos aeroportos do País O movimento é tranqüilo nos principais aeroportos brasileiros, de acordo com nota divulgada hoje pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O maior índice de atraso foi registrado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde houve atraso em 3,7% dos 81 vôos programados. Em Congonhas, não houve atraso em nenhum dos 34 vôos programados. A nota divulgada pela Infraero aponta ainda que dos 466 vôos programados nos aeroportos do País, entre zero hora e 10 horas, 6,7% sofreram atrasos. No aeroporto de Brasília (DF), dos 29 vôos programados, 3,4% atrasaram. No Galeão (RJ), apenas 1,9% dos 53 vôos previstos sofreu atrasos.